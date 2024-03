Stand: 09.03.2024 17:10 Uhr Fienstorf: Brand in Biogasanlage

In Fienstorf in der Nähe von Sanitz im Landkreis Rostock ist am Samstagnachmittag eine Biogasanlage in Brand geraten. Erfasst wurde nach Angaben der Polizei ein Tank, der allerdings kein Biogas mehr enthielt. Ein Einfamilienhauses in der Nachbarschaft musste vorsorglich evakuiert. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz - auch um zu verhindern, dass weitere Gastanks auf dem Gelände vom Feuer erfasst werden. Personen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden derezit auf etwa 100.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

