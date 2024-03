Stand: 08.03.2024 07:10 Uhr Warin: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Warin im Landkreis Nordwestmecklenburg gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige am Donnerstagabend von Blankenberg in Richtung Warin unterwegs, als er vor dem Ortseingang gegen einen Baum prallte. Den Angaben zufolge hatte er in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verloren. Er starb noch am Unfallort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.03.2024 | 07:00 Uhr