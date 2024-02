Stand: 26.02.2024 06:30 Uhr Greifswald und Anklam: Demonstrationen für Demokratie

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind am Sonntag wieder Menschen für Demokratie und Vielfalt auf die Straße gegangen. In Greifswald haben sich laut Polizei 700 Menschen auf dem Marktplatz versammelt, in Anklam waren es mehr als 200 Menschen unter dem Motto "Aufstehen für Demokratie". Redner aus Politik, Kultur und Kirche sprachen sich für die Stärkung der Demokratie in der Region aus. Beide Versammlungen verliefen störungsfrei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.02.2024 | 07:00 Uhr