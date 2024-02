Stand: 24.02.2024 18:49 Uhr Gadebusch: Polizei in Unfall verwickelt

In Gadebusch ist am Sonnabend ein Streifenwagen der Polizei bei einer Einsatzfahrt mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Streifenwagen war laut Polizei mit einem Sondersignal auf der B 104 unterwegs. Das andere Auto kam von der B 208. Der 39-jährige Fahrer darin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

