Stand: 10.02.2024 07:50 Uhr Schwerin: Volleyballerinnen spielen gegen Dresden

In der 1. Frauen-Volleyball-Bundesliga startet die Zwischenrunde. Dabei trifft der SSC Palmberg Schwerin zunächst auf Dresden. Der Gegner scheint den Schwerinerinnen zu liegen. Erst in der vergangenen Woche gewann der SSC dort auswärts mit 3:1. Außerdem kann Dresden aufgrund zahlreicher verletzter und angeschlagener Spielerinnen nicht in Bestbesetzung antreten. Damit gehen die Schwerinerinnen als Favorit in die Partie. Die weiteren Gegner in dieser Zwischenrunde sind dann Potsdam, Stuttgart und Suhl. Erst danach beginnen die Play-Offs zur Deutschen Meisterschaft.

