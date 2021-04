Stand: 13.04.2021 16:02 Uhr B195: Erneut Wolf bei Verkehrsunfall überfahren

In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Wie die Polizei in Ludwigslust mitteilte, wurde das Tier am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 195 bei Gallin von einem Auto erfasst. Der Fahrer blieb unverletzt. Es war bereits der vierte Unfall mit Wölfen im Nordosten innerhalb von sieben Monaten. | 13.04.2021 16:02