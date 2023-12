Stand: 09.12.2023 18:29 Uhr Volleyball: Schweriner Frauen schlagen Dresden 3:0

Die Frauen des SSC Palmberg Schwerin haben ihren ersten Platz in der Volleyball-Bundesliga der Frauen mit einem klaren Sieg gegen den Dresdener SC gefestigt. Die Schwerinerinnen gewannen am Sonnabend in eigener Halle gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn klar mit 3:0 (25:13, 25:17, 27:14).

