Stand: 03.12.2023 17:21 Uhr Rostock Seawolves holen ersten Auswärtssieg in Ulm

Große Überraschung in der 1. Basketball-Bundesliga: Die bisher auswärts sieglosen Rostock Seawolves haben bei ratiopharm Ulm ihre bisher beste Saisonleistung abgeliefert und verdient mit 107:89 gewonnen. Von Beginn an waren die Seawolves das spielbestimmende Team. Nur kurz vor der Pause waren die Baden-Württemberger auf Augenhöhe. Am Ende war es der erste Auswärtssieg der Saison und gleichzeitig der höchste Sieg der laufenden Bundesliga-Saison. Bester Werfer bei den Mecklenburgern war Derrick Alston Jr. mit 24 Punkten. Die Rostocker verbessern sich mit diesem Erfolg auf Tabellenplatz 12.

