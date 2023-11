Stand: 26.11.2023 10:33 Uhr A20 bei Wismar: Schwerer Unfall mit fünf Verletzten

Bei einem schweren Unfall auf der A20 sind am frühen Sonntagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Bei Wismar ist ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen Tanklastzug aufgefahren, gegen die Mittelschutzplanke geprallt und auf die Seite gekippt. Der Fahrer konnte das Auto noch verlassen, bevor ein weiterer Wagen in das Unfallauto gefahren ist. Die vier Insassen sind daraufhin verletzt ins Krankenhaus gekommen - ebenso der Unfallverursacher, der laut Polizei 1,4 Promille gepustet hat. Die A20 war in Fahrtrichtung Rostock mehrere Stunden voll gesperrt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 45.000 Euro.

