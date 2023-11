Stand: 25.11.2023 07:53 Uhr Greifswald: Tatverdächtiger im Fall der zerstückelten Leiche frei

Im Fall eines 38-Jährigen, der im Oktober zerstückelt in seiner Wohnung in Greifswald gefunden worden ist, ist ein Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß. Der 27-Jährige wurde verdächtigt, an der Zerstückelung beteiligt gewesen zu sein. Der Verdacht lautete auf Störung der Totenruhe und Strafvereitelung. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Todesursache ein Sturz gewesen war. Nach unbestätigten Berichten bleibt jetzt nur noch der Vorwurf der Strafvereitelung.

