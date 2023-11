Stand: 07.11.2023 10:37 Uhr Schwerin: Unterschriften für Erhalt der Tanzkompanie Neustrelitz übergeben

Die Zukunft der Deutschen Tanzkompanie Neustrelitz hat am Dienstagvormittag kurzzeitig das Landeskabinett in Schwerin beschäftigt. Eine kleine Delegation aus Neustrelitz hat Kulturministerin Bettina Martin (SPD) knapp 10.000 Unterschriften für den Erhalt des traditionellen Ensembles überreicht. Organisiert hatten die Sammelaktion der Theater-Förderverein und die Publikumsinitiative Neustrelitz. Hintergrund ist, dass die finanzielle Unterstützung des Landes für die Tanzkompanie in zwei Jahren ausläuft. Ob und wie es dann weiter geht ist unklar.

