Stand: 06.11.2023 15:10 Uhr Burg Stargard: Hoher Schaden bei Brand von Wohnhaus und Garage

In Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Vormittag ein Haus in Brand geraten. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kamen zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Allerdings beträgt der Schaden geschätzt 150.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge entstand das Feuer im Bereich der angrenzenden Garage und griff anschließend auf das Wohnhaus über.

