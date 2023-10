Stand: 12.10.2023 14:21 Uhr Rückruf für Kichererbsen von Alnatura

Wegen einer möglichen Gefahr durch Glasfremdkörper in einzelnen Gläsern hat der Bio-Händler Alnatura eine Charge von Kirchererbsen im Glas zurückgerufen. Konkret handele es sich um Alnatura Kichererbsen im Glas 330 g mit der Chargennummer/Lotnummer L0322/14 mit Haltbarkeitsdatum 31.12.2026, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasfremdkörper in einzelnen Gläsern der genannten Charge befänden. Alle Gläser mit der betroffenen Charge seien bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden. Betroffen von dem Rückruf sei neben anderen Bundesländern auch Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.10.2023 | 16:30 Uhr