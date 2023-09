Stand: 26.09.2023 11:35 Uhr Serrahn: Durch Honecker-Asyl bekannter Theologe Holmer gestorben

Der evangelische Theologe Uwe Holmer ist im Alter von 94 Jahren gestorben, teilte das Diakoniewerk am Dienstag in Serrahn (Landkreis Rostock) mit. Holmer wurde insbesondere dafür bekannt, dass er Erich und Margot Honecker am 30. Januar 1990 in seinem Pfarrhaus in Lobetal bei Berlin für etwa zehn Wochen Kirchenasyl gewährt hatte. Die damalige DDR-Regierung sah damals keine andere Möglichkeit, den abgesetzten DDR-Regierungschef vor Gewalt zu schützen.

