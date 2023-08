Stand: 27.08.2023 18:10 Uhr Jarmen: Deutsche Mannschaft gewinnt Junioren-EM der Motoballer

Bei der Junioren-Europameisterschaft der Motoballer in Jarmen hat die deutsche Mannschaft zum ersten Mal den Titel gewonnen. Im Finale setzte sich das Team mit den beiden Lokalmatadoren Til Schumann und Max Heise mit 4 zu 3 gegen Frankreich durch. "Wenn man sieht, dass zwei Jungs von uns hier mit der Goldmedaille um den Hals herumlaufen, dann hat sich der ganze organisatorische Aufwand gelohnt", sagte der Jarmener Motoball-Chef Roger Nast nach der Siegerehrung. Das Sport-Wochenende in Jarmen zog mehr als 1.700 Motoball-Fans an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.08.2023 | 17:30 Uhr