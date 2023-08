Stand: 26.08.2023 13:11 Uhr Neubukow: Mann von betrunkenem Autofahrer bedroht

Ein betrunkener Autofahrer hat in Neubukow (Landkreis Rostock) einen Mann bedroht, der sich über seine riskanten Fahrmanöver beschwert hatte. Laut Polizei war der 39-jährige Deutsche am Abend mehrmals mit quietschenden Reifen über einen Supermarkt-Parkplatz gerast. Als ein Mann ihn darauf ansprach, fuhr der Tatverdächtige auf ihn zu, dieser konnte aber ausweichen. Als die Polizei den Fahrer in Neubukow stellte, wurden bei ihm mehr als 1,4 Promille gemessen und Amphetamine im Auto gefunden.

