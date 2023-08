Stand: 31.07.2023 18:59 Uhr Haff-Müritz-Region: Banken schränken Zutritt zu Geldautomaten ein

Die Banken in der Haff-Müritz-Region haben den Zutritt zu ihren Geldautomaten eingeschränkt. So sind beispielsweise alle Geldautomaten der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin - mit einer Ausnahme in der Oststadt - nachts von 22 bis 5 Uhr nicht mehr für Kunden zugänglich. Auch die Commerzbank mit Automaten der Cash-Group bestätigt, dass Geldautomaten in der Region nachts geschlossen werden. Hintergrund sind vermehrte Automatensprengungen und der Diebstahl des Geldes in den vergangenen Monaten.

