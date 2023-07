Stand: 29.07.2023 06:00 Uhr Stralsund: Zwei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Das Landgericht in Stralsund hat zwei Männer unter anderem wegen Drogenhandels und Erpressung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte, sah es der Richter als erwiesen an, dass das Duo aus Barth unter anderem Drogen an Minderjährige verteilt hat. Der Jüngere der beiden - ein 25-Jähriger - soll als Kopf eines Netzwerkes agiert haben. Er wurde zu sieben Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, auch wegen Erpressung und illegalen Waffenbesitzes. Ein 28-Jähriger wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, ebenfalls wegen Drogenhandels und Beihilfe zu Straftaten des Jüngeren. Für beide wurde der Aufenthalt in einer Entziehungseinrichtung angeordnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.07.2023 | 07:40 Uhr