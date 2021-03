Stand: 30.03.2021 12:39 Uhr Schwerin: Helios-Mitarbeiter streiken für mehr Lohn

Die Mitarbeiter der Helios Kliniken in Schwerin demonstrieren für mehr Lohn. Mit einer aktiven Mittagspause wollen sie sich gegen die aktuelle Haltung der Konzernleitung in den Tarifverhandlungen wehren. Laut deren Angebot sollen die Löhne der Beschäftigten in den kommenden drei Monaten nicht erhöht und im Juni um ein Prozent steigen, so ver.di. Es sei ein Unding, dass Pflegekräfte mitten in einer Pandemie dafür streiten müssten, dass ihre Leistungen angemessen honoriert werden müssen, heißt es. Die Klinikleitung bezeichnet die Kritik als überzogen. | 30.03.2021 13:39