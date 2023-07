Stand: 27.07.2023 15:53 Uhr Usedom: Fahrraddiebe festgenommen

Die Polizei auf Usedom hat zwei polnische Fahrraddiebe festgenommen. Zuvor waren die beiden Tatverdächtigen - ein 17 und ein 24-Jähriger - über längere Zeit beobachtet worden. Als sie mit den gestohlenen Rädern in Richtung polnischer Grenze fahren wollten, erfolgte der Zugriff. Es war bereits die dritte erfolgreiche Aktion auf Usedom in dieser Woche. Bereits am Mittwoch konnten in Ückeritz und Ahlbeck zwei weitere polnische Männer beim Diebstahl von Fahrrädern überführt werden. Die gestohlenen Räder werden nun ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet und zurückgegeben.

