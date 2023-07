Stand: 21.07.2023 16:46 Uhr Bei Karlsburg: Autowerkstatt steht in Flammen

In Moekow-Berg bei Karlsburg ist am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind mindestens sechs Feuerwehren im Einsatz. Aktuell soll verhindert werden, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergreift. Zudem wird ein 1.000 Liter Gastank gekühlt. Bei dem Brand wurde ein Mann verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen. Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine Hinweise.

