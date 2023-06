Stand: 29.06.2023 05:00 Uhr Neubrandenburg: Sascha Ott neuer Präsident des Amtsgerichts

Sascha Ott ist neuer Präsident des Landgerichts Neubrandenburg. Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin, Jacqueline Bernhardt (Linke) überreichte dem 57-Jährigen die Ernennungsurkunde. Der gebürtige Leipziger war 2002 am Amtsgericht Greifswald in den Richterdienst des Landes getreten und nach mehreren Stationen zuletzt Direktor des Amtsgerichts Stralsund. Ott tritt die Nachfolge von Christian Möllenkamp an, der in Ruhestand ging.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2023 | 05:00 Uhr