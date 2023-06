Stand: 29.06.2023 06:00 Uhr L293 auf Rügen: Straßensperrung dauert länger

Die Sperrung auf der Landestraße zwischen Karow und Lubkow auf Rügen muss verlängert werden. Dort wird derzeit an einem Otter-Tunnel am künftigen neuen Radweg bis Prora gebaut. Wie das Straßenbauamt Stralsund mitteilte, gibt es Probleme mit den alten Durchlässen. Die Sperrung der Straße kann damit nicht wie geplant am Freitag aufgehoben werden. Als neuer Termin wurde der 21. Juli genannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2023 | 06:00 Uhr