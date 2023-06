Stand: 25.06.2023 09:10 Uhr Rostock: Geldautomat gesprengt -Täter geflüchtet

Im Ostsee Park in Rostock Sievershagen haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei waren die Täter danach in unbekannte Richtung geflüchtet, bisher konnten sie nicht gefunden werden. Zur Stunde sind Ermittler vor Ort. Sie sollen auch klären, ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben. Zudem wird geprüft, ob die Statik des Gebäudes durch die Sprengung in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

