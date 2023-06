Stand: 23.06.2023 06:25 Uhr Neu Poserin: Innenminister Pegel übergibt neue Feuerwehrfahrzeuge

In Neu Poserin nahe Parchim übergibt Innenminister Christian Pegel (SPD) heute neue Feuerwehrfahrzeuge. Elf Einsatzfahrzeuge werden für die freiwilligen Feuerwehren in sechs Landkreisen übergeben. Darunter sind die Wehren in Rubenow, Priepert, Schlemmin, Neuendorf, Alt Zachun und Grambow. Gedacht sind die Fahrzeuge vor allem für lokale Einsätze in kleineren Gemeinden. Die sogenannten Tragkraftspritzenfahrzeuge haben ein Fassungsvermögen von 1.000 Litern Wasser. Sie sind Teil des 50-Millionen-Euro-Programms "Zukunftsfähige Feuerwehr" der Landesregierung. Dieses wurde nach den verheerenden Waldbränden 2019 in der Lübtheener Heide aufgelegt, um die freiwilligen Feuerwehren im ganzen Land aufzurüsten.

