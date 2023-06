Stand: 14.06.2023 07:45 Uhr Schwerin: Mutmaßlicher Brandstifter durch Fährtenhund gefunden

Nach mehreren Bränden in Schwerin hat die Polizei mit Hilfe eines Fährtenhundes einen Verdächtigen gefasst. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Schweriner soll innerhalb von gut einer Stunde am Dienstagabend mehrere Müll- und Wertstofftonnen an unterschiedlichen Stellen in der Stadt angesteckt haben. Dank eines Zeugenhinweises konnten die Feuerwehren die Flammen schnell löschen. In einem Fall griff der Brand aber auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses über.

