Stand: 02.06.2023 09:30 Uhr Göhren-Lebbin: 3.600 Weinreben werden gepflanzt

Aus Göhren-Lebbin bei Malchow soll künftig Wein kommen. Auf dem Gelände des Hotelresorts Fleesensee werden insgesamt 3.600 Weinreben von Chardonnay und Spätburgunder gepflanzt. In drei Jahren sollen die Traubern erstmals geerntet werden. Es soll auch Sekt aus den Trauben produziert werden. In der Haff-Müritz-Region wird bereits in Rattey und in Burg Stargard Wein angebaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.06.2023 | 07:30 Uhr