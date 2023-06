Stand: 26.06.2023 06:35 Uhr Neustrelitz: Zwei Jugendliche nach Angriff in Haft

Zwei Tage nach dem Angriff auf einen 17-Jährigen in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie die Beamten mitteilten, wurden am Sonntag ein 17- und ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft genommen. Gegen sie bestehe der Verdacht auf versuchten Totschlag. Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Laut Polizei wurde das Opfer an einer Tunnelunterführung des Neustrelitzer Bahnhofs angegriffen. Mit schweren Verletzungen wurde der Jugendliche ins Krankenhaus gebracht. Mögliche Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.06.2023 | 06:30 Uhr