Stand: 21.07.2021 17:36 Uhr Neustrelitz: Polizei klärt Medikamentendiebstahl auf

In Neustrelitz hat die Polizei einen Medikamentendiebstahl in einer Tagesklinik aufgrund eines anonymen Hinweises schnell aufklären können. Ein großer Teil der Beute wurde den Beamten zufolge in den Wohnungen von zwei 30 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen in Neustrelitz gefunden. Die Täter hatten die gesamte Einrichtung durchwühlt und Medikamente, Corona-Tests und Bargeld gestohlen. | 21.07.2021 17:30