Neustadt-Glewe: Wind facht Heumieten-Brand an

Stand: 02.04.2023 10:07 Uhr

In Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände eines Pferdegestüts Heuballen in Brand geraten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.