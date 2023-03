Brand im Wismarer Hafen: 500.000 Euro Schaden Stand: 28.03.2023 05:59 Uhr Bei einem Feuer beim Holzverarbeiter Wismar Pellets am Montagnachmittag ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von 500.000 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Im Wismarer Hafen ist es am Montagnachmittag zu einem Brand auf dem Betriebsgelände der Holzverarbeiter-Firma Wismar Pellets gekommen. Der Polizei zufolge waren zwei Holztrockner in Brand geraten. Es kam zu massiver Entwicklung kräftigen schwarzen Rauchs, der aus den Schornsteinen der Firma aufstieg. Anwohner im Stadtgebiet wurden aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden. Mehr als 60 Feuerwehrleute aus Wismar und Neukloster waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Technischer Defekt als Ursache?

Nach Schätzungen der Polizei ist durch das Feuer ein Sachschaden von 500.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt dabei einen technischen Defekt nicht aus. Am Dienstag wird voraussichtlich ein Brandsachverständiger seine Arbeit auf dem Gelände des Holzverarbeiters aufnehmen. Am Montag sei es noch zu heiß in dem ausgebrannten Gebäude gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.03.2023 | 06:00 Uhr