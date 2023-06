Stand: 30.06.2023 06:17 Uhr Neustadt-Glewe: Neues Service-Zentrum für die Feuerwehr

Die Feuerwehren im Landkreis Ludwigslust-Parchim bekommen ein zentrales Service-Zentrum am Flugplatz Neustadt Glewe. Der Kreistag hat den Kauf eines sechs Hektar großen Grundstücks beschlossen. Ende kommenden Jahres soll das Zentrum gebaut werden. Es wird die bisherigen zwei feuerwehrtechnischen Zentralen im Landkreis ersetzen. Dort werden künftig die Einsatzfahrzeuge und Geräte geprüft und gepflegt sowie Material für Lehrgänge vorgehalten. Acht Standorte waren in der engeren Auswahl. Für Neustadt Glewe spricht unter anderem die Nähe zur Autobahn und zur Bundesstraße sowie zum Flugplatz, so eine Sprecherin des Kreises.

