Neustadt-Glewe: 20. Airbeat One offiziell beendet Stand: 16.07.2023 08:11 Uhr Das Elektromusik-Festival Airbeat One hat am Wochenende sein 20. Jubiläum gefeiert. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr ist die Musik auf dem Flugplatz bei Neustadt-Glewe auch auf den letzten Bühnen verstummt.

250.000 Besucher haben auf dem Festival Airbeat One drei Tage lang gefeiert. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden. Es sei friedlich und mit guter Stimmung zugegangen, so ein Sprecher. Auch die Polizei spricht von einem ruhigen Verlauf. Das liege unter anderem an der jahrelangen Erfahrung mit dem Festival. Auch die Absprachen mit dem Sicherheitspersonal und dem Veranstalter hätten sehr gut funktioniert.

Gefährliche "Blue Punisher"-Droge nicht festgestellt

Die Aufklärungskampange zur Ecstasy-Droge "Blue Punisher", mit der zwei Todesfälle in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg aus den vergangenen Wochen in Verbindung gebracht werden, war aus Polizei-Sicht erfolgreich. Die Droge sei auf dem Gelände nicht festgestellt worden. Täglich sind laut Polizei rund um die Uhr etwa 150 bis 200 Beamte im Schichtdienst beim Airbeat One im Einsatz gewesen.

Verkehrsbehinderungen durch Abreiseverkehr

Bis zum Abend ist mit Staus rund die A24 im Bereich Neustadt Glewe zu rechnen. Die Polizei empfiehlt den Abreisenden, die A14 Richtung Ludwigslust zu nutzen. Vor der Abfahrt könne am sogenannten Inpoint auf dem Festivalgelände der Atemalkoholwert getestet werden, bevor es auf die Heimreise geht. Um 18 Uhr müssen alle Campingplätze geräumt sein. Danach wird zwei Wochen lang abgebaut.

Internationales Line-up

Paul van Dyk, Paul Kalkbrenner, Scooter, Steve Aoki, Neelix und KSHMR sind nur einige der Acts, zu denen die Besucherinnen und Besucher des Festivals feiern konnten - auf fünf teils riesigen Bühnen. Das Motto der diesjährigen Ausgabe der Airbeat One lautete: "Edition Home Germany" - weithin sichtbar präsentiert durch die lange Reihe von Deutschlandfahnen über dem Eingangsbereich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.07.2023 | 08:00 Uhr