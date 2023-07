Airbeat One Festival in MV: 60.000 Tickets verkauft Stand: 11.07.2023 14:24 Uhr Fans elektronischer Musik kommen von Mittwoch an in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erneut auf ihre Kosten: Dort findet die 20. Ausgabe des Airbeat One Festivals statt. Wenige Tage vor dem Start sind dem Veranstalter zufolge schon 60.000 Mehrtagestickets verkauft - insgesamt gibt es 65.000.

Bis Sonntag befindet sich Neustadt-Glewe dann im Ausnahmezustand: Internationale Stars wie Paul van Dyk oder Scooter werden zum Airbeat One auf dem Flughafen erwartet. Fünf Bühnen werden dazu aktuell aufgebaut und aufwendig dekoriert. Das Airbeat One gilt als eines der größten elektronischen Musikfestivals in Norddeutschland.

Motto in diesem Jahr: "Edition Home Germany"

Nach Auskunft eines Festival-Sprechers ist die Nachfrage wieder beim Vor-Corona-Niveau angekommen, auch wenn die Menschen sich heute kurzfristiger für einen Besuch entscheiden würden. Rund 60.000 der 65.000 Mehrtagestickets waren eine Woche vor dem Festival bereits verkauft. Das Motto der 20. Ausgabe: "Edition Home Germany". Über dem Eingangsbereich wehen in langer Reihe Deutschlandfahnen. Das Dekor der Hauptbühne wird bis zum Schluss geheim gehalten.

Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Während auf dem Festivalgelände Bühnen zusammengebaut, Dekorationen aufgehängt werden und Technik installiert wird, bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Täglich seien 150 bis 200 Beamte im Zusammenhang mit dem Festival im Einsatz, so Klaus Wiechmann, Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Ludwigslust. Bei der Anreise gehe es vor allem darum, den Verkehr zu ordnen und Rückstaus auf die A24 Hamburg-Berlin zu vermeiden. Stichprobenartig gebe es auch Drogenkontrollen, sagte er. Im vergangenen Jahr seien knapp 200 Straftaten angezeigt worden - darunter 88 Drogendelikte, aber auch Diebstähle und einige Körperverletzungen.

Fokus auf Ecstasy-Pille "Blue Punisher"

In diesem Jahr soll besonders die gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" im Fokus stehen. Vor wenigen Wochen war ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow mutmaßlich nach der Einnahme einer "Blue Punisher"-Pille gestorben. Zwei weitere Mädchen im Osten von MV lagen zeitweise im Krankenhaus auf der Intensivstation. Auf dem Fusion-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war ein mutmaßlicher Dealer festgenommen worden.

Wann genau findet das Airbeat One Festival statt?

Das Festival beginnt am Mittwoch, 11. Juli, mit der Anreise und dauert bis Sonntag, 16. Juli. Veranstaltungsort ist der Segelflugplatz in Neustadt-Glewe. Das Gelände ist am Donnerstag und Freitag von 16 bis 6 Uhr geöffnet, am Samstag von 15 bis 6 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, noch gibt es Tickets. Diese können sogar an der Abendkasse gekauft werden - aber nur, wenn sie nicht im Ticketshop ausverkauft sind und nur solange der Vorrat reicht. Auf der Website kostet ein normales Tagesticket zwischen 79,99 Euro und 99,99 Euro. Mehrtagestickets gibt es ab 149,99 Euro, das Camping ist hier noch nicht enthalten.

Auto, Bus oder Zug: Wie reise ich am besten an?

Wer mit dem eigenen Auto kommt, muss je nach Lage des Campingplatzes über die A14 oder A24 anreisen. Tagesbesucher kommen am besten über die A24. Kurz nach der Ausfahrt "Neustadt-Glewe" steht dann der Tagesbesucherparkplatz P5 bereit. Ein Ticket pro Nacht kostet dort 20 Euro. Auf dem Parkplatz gibt es auch einen Bereich, in dem Tagesbesucher sich absetzen lassen können. Direkt zum Festivaleingang fahren kostenlose Busshuttles.

Zum Bereich "Main Camping" kommen Festivalbesucher am besten über die Abfahrt Nummer 8 "Ludwigslust" von der Autobahn 14.

Zum Bereich "Nord Camping" geht es von der Autobahn A24 an der Ausfahrt 12 "Wöbbeliln".

Zum Bereich "Special Camping" geht es über die Autobahn A24 und die Abfahrt 14 "Neustadt-Glewe".

Wer ohne Auto anreisen möchte, kann direkt mit einem Shuttlebus fahren. Diese werden von Hamburg, Berlin, Schwerin oder Ludwigslust aus angeboten. Es gibt zwei Airbeat-Haltestellen, wo der Bus ankommt und auch wieder abfährt. Je nach Abfahrtsort kostet ein Ticket zwischen 10 und 45 Euro.

Der dichteste Bahnhof befindet sich in Neustadt-Glewe. Von diesem fährt für alle Besucher ein kostenloser Shuttle zum Festivalgelände. Wer mit dem Zug bis Ludwigslust fährt, muss von dort aus einen kostenpflichtigen Bus buchen, um weiterfahren zu können.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 10.07.2023 | 19:30 Uhr