Neues Festival: "Am Meer" startet in Rostock Stand: 21.07.2021 07:19 Uhr "Am Meer" ist ein ganz neues Festival in Rostock. Es findet noch bis Sonnabend am Strand in Markgrafenheide statt. Heute treten nur Künstler aus Rostock auf.

Zum ersten Mal findet in Rostock am Strand von Markgrafenheide ab Mittwoch das neue Festival "Am Meer - Taterhörner Tage" statt. 30 Bands und Solokünstler aus ganz Deutschland werden dort auftreten. Darunter sind DJs, aber auch Pop- und Rock-Acts. Täglich werden rund 2.500 Besucher erwartet. Sie müssen geimpft, genesen, oder getestet sein.

Neues Festival ist vom Bund gefördert

Mit dem Start des Festivals am Mittwoch liegt Musik aus Rostock im Fokus. In den kommenden Tagen werden dann aber auch überregionale Künstler auf der Bühne stehen. "Am Meer" findet bis einschließlich Sonnabend statt und wird vom Kulturwerk Meckenburg-Vorpommern organisiert. Dafür sind Fördergelder vom Bund und von der Stadt Rostock geflossen.