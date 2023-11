Neuer Betreiber für insolvente Warnow Klinik gefunden Stand: 23.11.2023 12:18 Uhr Gute Nachrichten für das kleinste Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern und seine Patienten: Laut Insolvenzverwalterin wird die Warnow-Klinik in Bützow von der Curiates-Gruppe übernommen.

Die insolvente Warnow-Klinik in Bützow (Landkreis Rostock) hat einen neuen Träger gefunden. Wie die Insolvenzverwalterin Ulrike Hoge-Peters mitteilte, wird die Curiates-Gruppe das kleinste Krankenhaus des Landes übernehmen. Die Curiates-Gruppe hat ihren Sitz in Güstrow und betreibt bereits mehrere medizinische Versorgungszentren in MV: So zum Beispiel in Rostock, Greifswald, Loitz und Dummerstorf. Geschäftsführer der Gruppe ist Dr. Marco Krüger, ein Facharzt für Allgemeinmedizin. Er sagt, er wolle künftig noch mehr auf eine enge Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Betreuung der Patienten in Bützow setzen.

Unterstützung durch das Land noch unklar

Im nächsten Schritt wird Insolvenzverwalterin Hoge-Peters jetzt den Insolvenzplan umsetzen, um das Verfahren schnellstmöglich abzuschließen. Auch das Land will den Erhalt der Klinik weiter unterstützen - wie diese Hilfe konkret aussehen wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Die Warnow-Klinik in Bützow musste im September Insolvenz anmelden.

