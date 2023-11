Bützow: Neuer Investor für insolvente Warnow-Klinik Stand: 24.11.2023 11:10 Uhr Gute Nachrichten für das kleinste Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern und seine Patienten: Die Warnow-Klinik in Bützow wird von der Curiates-Gruppe aus Güstrow übernommen.

Die insolvente Warnow-Klinik in Bützow (Landkreis Rostock) hat einen neuen Träger gefunden. Wie die Insolvenzverwalterin Ulrike Hoge-Peters mitteilte, wird die Curiates-Gruppe das Krankenhaus mit rund 70 Betten und etwa 150 Mitarbeitenden übernehmen. Die Curiates-Gruppe mit Sitz in Güstrow betreibt bereits mehrere medizinische Versorgungszentren im Land: in Rostock, Greifswald, Loitz, Kritzmow und Dummerstorf. Geschäftsführer ist Dr. Marco Krüger, ein Facharzt für Allgemeinmedizin.

Erleichterung - aber auch offene Fragen

Krüger sagt, er wolle künftig noch mehr auf eine enge Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Betreuung der Patienten in Bützow setzen. Diesen Schwerpunkt bewertet auch die Krankenhausgesellschaft MV positiv, gerade "vor dem Hintergrund einer zukünftig stärker sektorenübergreifenden Versorgung", so Geschäftsführer Uwe Borchmann. "Trotzdem ist die Führung eines Krankenhauses wirtschaftlich und medizinisch eine große Herausforderung, für welche sehr viel Detailwissen benötigt wird", so Borchmann weiter. Die Krankenhausgesellschaft sichert dabei ihre Unterstützung zu. Im Bützower Rathaus zeigt sich Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) erleichtert über die Entwicklungen, nennt sie "einen bedeutenden Schritt für den Erhalt der Klinik". Es gelte nun, abzuwarten, "was das für das medizinische Angebot und die Belegschaft vor Ort bedeutet".

Unterstützung durch das Land noch unklar

Im nächsten Schritt wird Insolvenzverwalterin Hoge-Peters jetzt den Insolvenzplan umsetzen, um das Verfahren schnellstmöglich abzuschließen. Sie sagt, dass die jüngste Entwicklung "ein Meilenstein zum Erhalt der Warnow-Klinik" sei. Auch das Land will den Betrieb des Krankenhauses weiter unterstützen - wie diese Hilfe konkret aussehen wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Die Warnow-Klinik in Bützow musste Ende Juli Insolvenz anmelden.

