Großeinsatz in Neubrandenburg: Kinder klagen über Atembeschwerden Stand: 17.11.2023 15:22 Uhr Eine Grundschule in Neubrandenburg ist am Freitag aufgrund eines Rettungseinsatzes evakuiert worden. Laut Angaben der Polizei kam es bei mehreren Kindern und Lehrkräften zu körperlichen Symptomen.

An einer Grundschule in Neubrandenburg hat es einen Großeinsatz der Rettungsdienste gegeben. Die Kinder und Lehrkräfte gaben laut Polizei an, plötzlich ein Kratzen im Hals zu spüren. Daraufhin rückten Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen und Kräfte des Katastrophenschutzes aus. Auch ein Rettungshubschrauber stand bereit. Der Speisesaal, in dem die Beschwerden aufgetreten waren, wurde evakuiert.

Keine gefährlichen Gase oder Flüssigkeiten

Rettungskräfte untersuchten über 70 Kinder und zwei Erwachsene in der Turnhalle. Anschließend wurden vier Kinder vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen konnten die Schule nach der Untersuchung vor Ort ohne Beschwerden verlassen. Die genaue Ursache ist bisher noch ungeklärt. Fest steht laut Polizei, dass in der Schule keine gefährlichen Gase oder Flüssigkeiten ausgetreten sind. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

