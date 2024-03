Bergen auf Rügen: Verletzte durch Reizgas an Schule Stand: 11.03.2024 17:00 Uhr In einer Schule auf Rügen haben Unbekannte Pfefferspray versprüht und zwölf Menschen leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Austritt von Reizgas an einer Schule in Bergen auf Rügen sind am Vormittag zwölf Menschen verletzt worden - darunter acht Kinder. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte im Bereich einer Mädchentoilette das Reizgas versprüht.

Verletzte in Krankenhaus behandelt

Acht Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 12 Jahren und vier Schulmitarbeiter zwischen 45 und 60 Jahren klagten danach über Atemwegsbeschwerden. Alle wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Gas soll es sich um ein Tierabwehrspray handeln. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

