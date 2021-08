Neue Werkstatt für Rasenden Roland Stand: 05.08.2021 06:20 Uhr Baustart in Putbus: Der Rasende Roland bekommt eine neue Eisenbahnwerkstatt. Außerdem entsteht auf dem Gelände auch eine Eisenbahn-Erlebnisausstellung.

Nach derzeitiger Planung soll die neue Werkstatt schon in zwei Jahren ihren Betrieb aufnehmen. Dort sollen in Zukunft Wartungen und Reparaturen an den Fahrzeugen der Schmalspur- und Normalspurbahn durchgeführt werden. Auch eine eigene Waschanlage für die Züge soll gebaut werden, für die Mitarbeiter wird es neue Betriebs-, Büro- und Sozialräume geben.

Unterstützung vom Land

Für Besucher und Besucherinnen entsteht ein neues Museumsareal, das aus drei historisch nachempfundenden Gebäuden bestehen wird. Unter anderem soll auch eine knapp 200 Meter lange Wartehalle für die historischen Züge und eine barrierefreie Aussichtsplattform entstehen. Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Baumaßnahmen mit mehr als 30 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.08.2021 | 07:00 Uhr