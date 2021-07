Neue Ermittlungsverfahren gegen organisiertes Verbrechen Stand: 20.07.2021 14:32 Uhr Die Polizei im Land hat gegen die Organisierte Kriminalität 24 neue Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das vermeldet das Landeskriminalamt und verweist dabei auf die Auswertung sogenannter Enchrochat-Daten.

Vorallem Drogendelikte stehen im Mittelpunkt der Verfahren. Mittlerweile sind zwölf Verdächtige verhaftet worden. Zudem wurden bisher rund drei Kilogramm Kokain, etwa sechs Kilogramm Marihuana, verschiedene Hieb-, Stich- und Schusswaffen, darunter ein Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow, sowie zahlreiche Mobilfunkgeräte und Datenträger sichergestellt.

"Exklusive, authentische und tiefe Einblicke in die Kommuniktion der Tätergruppierungen"

Dazu Innenminister Torsten Renz: "Den Strafverfolgungsbehörden ist ein großer und wichtiger Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel in Mecklenburg-Vorpommern gelungen. Die entschlüsselten Encrochat-Daten geben unseren Ermittlern exklusive, authentische und tiefe Einblicke in die Kommunikation der Tätergruppierungen und offenbaren, wie vernetzt die Organisierte Kriminalität in der digitalen Welt agiert. Es ist gelungen, interne Strukturen aufzuhellen und Vertriebswege nachzuvollziehen. Auch in Zukunft werden unsere Ermittler die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Fokus der polizeilichen Ermittlungsarbeit behalten."

Spezielles Chat-Programm beliebt bei Kriminiellen

Durchsuchungen hatte es nach den Hinweisen aus den Chats in Rostock, Schwerin und Nordwestmecklenburg gegeben. Und auch im Osten des Landes sitzen mittlerweile fünf Männer in Untersuchungshaft. Die Daten sind über das Bundeskriminalamt zum LKA nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Im vergangenen Jahr hatten niederländische und französische Ermittler den Code von EncroChat geknackt. Das sind Handys mit dem speziellen Chat-Programm, die vor allem bei Kriminellen beliebt waren, weil sie als abhörsicher galten.

