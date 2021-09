Neue Corona-Ampel: Krankenhausbelegung entscheidender Faktor Stand: 16.09.2021 06:20 Uhr Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen hat in MV als Leitkriterium ausgedient. Die Zahl schwerer Fälle ist künftig entscheidend dafür, welche Schutzmaßnahmen im Land ergriffen werden. So funktioniert die neue Corona-Ampel.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ändert den Maßstab für die Corona-Schutzmaßnahmen: Entscheidender Faktor ist ab sofort die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern und nicht mehr die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen. Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU), verständigte sich das Kabinett am Dienstag auf eine entsprechende Änderung, die auf ein bundesweit einheitliches Handeln ziele.

So funktioniert die neue Corona-Ampel

"Die Hospitalisierung ist künftig entscheidend", so der Minister. Sie gibt die Zahl der innerhalb der zurückliegenden sieben Tage in Kliniken eingelieferten Covid 19-Patienten an. Erst in einem zweiten Schritt wird die Zahl der Neuinfektionen betrachtet und danach die Auslastung der Intensivstationen.

Bei der Frage, welche Konsequenzen das für alle Einwohner des Landes hat, ändert sich aber nichts. Es gibt weiter vier Ampelstufen, auch die jeweils greifenden Verschärfungen gelten weiter. Diese treten auch unter der neuen Regelung erst dann ein, wenn ein Kreis oder eine Stadt drei Tage in Folge in einer höheren Ampelstufe liegen. Umgekehrt muss eine Region weiter fünf Tage in einer niedrigeren Risikostufe liegen, um Verschärfungen wieder zurückzunehmen.

Das bedeutet die neue Corona-Ampel für die einzelnen Kreise

Bleibt die Corona-Ampel in Rostock auch am Donnerstag auf grün, muss ab Freitag dort in Schulen keine Maske mehr getragen werden. Bei Friseurbesuchen brauchen Ungeimpfte zudem keinen negativen Test mehr.

In Nordwestmecklenburg bleiben alle Beschränkungen weiter bestehen. In allen anderen Regionen gelten Stand Donnerstag keine besonderen Corona-Regeln.

