Neubrandenburg: Zwei Verletzte durch Schüsse und Messerangriff Stand: 03.10.2024 13:20 Uhr Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Neubrandenburg sind zwei Männer durch eine Schreckschusspistole und ein Messer verletzt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt nach einem Schusswechsel und einem Messerangriff in der Innenstadt. Nach Angaben eines Sprechers kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Löwenvilla am Friedrich-Engels-Ring.

Täter derzeit unbekannt

Dabei seien zwei russische Staatsbürger im Alter von 24 und 25 Jahren durch eine Schreckschusspistole und Stiche am Unterarm verletzt worden. Sie wurden ins Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg gebracht. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert. Die Täter sind demnach bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.10.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte