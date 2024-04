Stand: 11.04.2024 16:57 Uhr Neubrandenburg: Zwei Einsätze wegen Messer-Attacken

Innerhalb kurzer Zeit mussten Beamte des Polizeireviers Neubrandenburg am Mittwoch wegen Messer-Attacken ausrücken. In der Demminer Straße endete ein Streitgespräch zwischen zwei Männern blutig. Das Opfer, ein 34-jähriger Libanese, musste aufgrund von Schnittverletzungen am Oberkörper sofort operiert werden. Der Täter soll ein 28-jähriger Tunesier sein, er flüchtete mit dem Rad. In der Oststadt sollen vier deutsche jugendliche Mädchen von einem jugendlichen Deutschen mit einem Messer bedroht und verfolgt worden sein. Durch eine Suche in der Umgebung stellten die Beamten den stark alkoholisierten Tatverdächtigen fest.

