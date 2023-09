Stand: 11.09.2023 17:52 Uhr Neubrandenburg: Zug stoppt knapp vor Betrunkenem

Ein Betrunkener ist in Neubrandenburg beinahe von einem Zug überrollt worden. Der 27-Jährige habe sich im Gleisbett an der Sponholzer Straße zum Schlafen gelegt, so die Bundespolizei. Ein aufmerksamer Lokomotivführer hätte die Gefahr gerade noch rechtzeitig erkannt und seinen Zug vor der Person zum Stillstand gebracht. Anschließend wurde bei dem schläfrigen Neubrandenburger ein Atemalkoholwert von 2,47 Promille festgestellt. Er muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Durch den Zwischenfall kam es bei zwei folgenden Zugverbindungen zwischen Neubrandenburg und Pasewalk zu insgesamt einer Stunde Verspätung.

