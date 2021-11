Stand: 12.11.2021 07:31 Uhr Neubrandenburg: Verschollenes Gemälde kehrt zurück

Ein seit mehr als 100 Jahre verschollenes Gemälde kommt nach Neubrandenburg zurück. Es stammt von Philipp Peter Roos, zeigt einen Hirten mit seiner Herde und wurde im 17. Jahrhundert gemalt. Es hing bis 1919 in der Neubrandenburger Kunstsammlung. Es wurde mit 16 weiteren Gemälden gestohlen. Jetzt ist es in Helsinki aufgetaucht und kehrt als Geschenk zurück in die Vier-Tore Stadt. | 12.11.2021 07:28