Neubrandenburg: Unfall mit fünf Fahrzeugen - 100.000 Euro Schaden

Auf einer Hauptverkehrsstraße in Neubrandenburg ist am Dienstagnachmittag ein vermutlich betrunkener Autofahrer in den Gegenverkehr gefahren. Laut Polizei krachte der 44-Jährige mit vier Autos zusammen - mindestens eine Person wurde bei dem Crash schwer verletzt. Die Demminer Straße musste zur Bergung aller Unfallopfer sowie der beschädigten Fahrzeuge stadtauswärts voll gesperrt werden. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Den durch den Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro.

