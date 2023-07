Stand: 24.07.2023 13:55 Uhr Neubrandenburg: Unbekannte demolieren zahlreiche Autos

Unbekannte haben in Neubrandenburg mehr als 20 Autos demoliert. An den Fahrzeugen im so genannten Vogelviertel nördlich des Bahnhofs wurden nach Polizeiangaben unter anderem Spiegel abgetreten und Karosserien verbeult. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Tatzeitraum könne Montag früh zwischen 3 und 6 Uhr gewesen sein. Betroffen waren geparkte Autos an Straßenrändern, aber auch unter Carports.

