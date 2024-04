Stand: 01.04.2024 17:10 Uhr Neubrandenburg: Traditioneller Ostermarsch mit 400 Menschen

Traditionell am Ostermontag haben sich in Neubrandenburg Menschen zum Ostermarsch getroffen. Rund 400 waren in diesem Jahr dabei. Das waren mehr als im Vorjahr. Ostermärsche fanden in diesem Jahr in gut 70 deutschen Städten statt. Am Montag zum Beispiel auch in Sassnitz auf Rügen. Dort beteiligten sich 65 Menschen. Im Mittelpunkt des Ostermarsches in Neubrandenburg stand der Friedensgedanke. Aufrüstung sei kein Weg für mehr Frieden und mehr soziale Gerechtigkeit, meinten Redner. Organisiert wird der Ostermarsch in Neubrandenburg seit sieben Jahren vom Friedensbündnis der Stadt.

