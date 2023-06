Stand: 20.06.2023 11:17 Uhr Neubrandenburg: Syrer niedergestochen und schwer verletzt

In Neubrandenburg ist am Montagnachmittag ein 34-jähriger Syrer lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei sagten Zeugen aus, dass es zunächst an einem Dönerstand am Einkaufszentrum DatzeCenter zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Dann habe der Täter den Syrer mit einem spitzen Gegenstand attackiert. Der Angreifer sei dann geflüchtet. Er wird als knapp 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und dunkelblond beschrieben. Er soll eine graue Kapuzenjacke getragen haben. Der Syrer wird im Klinikum in Neubrandenburg behandelt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

